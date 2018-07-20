Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13119

Берлин-2018: неудачи сумских легкоатлетов

Вечерняя сессия 8 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике, который продолжается в Берлине, не принесла радости сумским болельщикам.

Единственную медаль для Украины в этот вечер завоевал Сергей Никифоров в пражыках в длину – 8,13 м – это бронза.

В прыжках в высоту среди женщин все три украинки прошли квалификацию: Юлия Левченко и Екатерина Табашник показали 1,90 м, Оксана Окунева – 1,86 м.

В полуфиналах на барьерной 400-метровке студентка СумГУ Мария Миколенко не преодолела полуфинал – ее результат 56,35 с, а Виктория Ткачук (55,37 с) и Анна Рыжикова (54,82 с) прошли в финал.

У мужчин в полуфинале бега на 400 метров сумчанин Виталий Бутрым показал общее 22-ое из 24-ти время – 46,01 с.

Обе украинки - Наталья Прищепа (2:02,71) и Ольга Ляхова (2:00,47) прошли в финал бега на 800 м.

Выпускник СумГУ Сергей Смелик не пробился в финал в беге на 200 м – 20,54 с.

Никита Нестеренко в метании диска показал всего 57,66 м – это последнее место в финале.

В беге же на 10000 м только одна из трех украинок добежала до финиша - Евгения Прокофьева с результатом 34:15,81 показала 18-ое время. Остальные -- Юлия Шматенко и Елена Сердюк не финишировали.

Спорт Легкая атлетика
view counter

По тематике

Берлин-2018: сумские легкоатлеты вылетают
Вчера 16:13

Берлин-2018: сумские легкоатлеты вылетают

В среду, 8 августа, в утренней сессии чемпионата Европы по легкой атлетике выступало девять украинцев. И только одной нашей атлетке...

Берлин-2018: как сумчане выступают на чемпионате Европы
07.08.2018 16:11

Берлин-2018: как сумчане выступают на чемпионате Европы

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике....

07.08.2018 14:45

Берлин-2018: неудачный старт сумского толкателя

6 августа в Берлине стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике....

23.07.2018 12:17

Чемпионат Украины по легкой атлетике: итоги

21 июля в Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике....

20.07.2018 13:17

Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по легкой атлетике

В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.