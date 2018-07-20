Берлин-2018: неудачи сумских легкоатлетов Вечерняя сессия 8 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике, который продолжается в Берлине, не принесла радости сумским болельщикам.

Единственную медаль для Украины в этот вечер завоевал Сергей Никифоров в пражыках в длину – 8,13 м – это бронза.

В прыжках в высоту среди женщин все три украинки прошли квалификацию: Юлия Левченко и Екатерина Табашник показали 1,90 м, Оксана Окунева – 1,86 м.

В полуфиналах на барьерной 400-метровке студентка СумГУ Мария Миколенко не преодолела полуфинал – ее результат 56,35 с, а Виктория Ткачук (55,37 с) и Анна Рыжикова (54,82 с) прошли в финал.

У мужчин в полуфинале бега на 400 метров сумчанин Виталий Бутрым показал общее 22-ое из 24-ти время – 46,01 с.

Обе украинки - Наталья Прищепа (2:02,71) и Ольга Ляхова (2:00,47) прошли в финал бега на 800 м.

Выпускник СумГУ Сергей Смелик не пробился в финал в беге на 200 м – 20,54 с.

Никита Нестеренко в метании диска показал всего 57,66 м – это последнее место в финале.

В беге же на 10000 м только одна из трех украинок добежала до финиша - Евгения Прокофьева с результатом 34:15,81 показала 18-ое время. Остальные -- Юлия Шматенко и Елена Сердюк не финишировали.