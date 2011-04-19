На Сумщине учреждения профтехобразования будут готовить по региональному заказу почти 4 тысячи учеников. Как сообщила директор департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова, на Сумщине учреждения профтехобразования будут готовить по региональному заказу почти 4 тысячи учеников.

6 августа вузы Украины закончили прием заявлений от абитуриентов. А вот профессионально-технические образовательные заведения могут формировать список учеников до 1 сентября. Кроме того, МОН ежегодно продолжает эти сроки до 1 октября. Так что в течение сентября абитуриенты, не поступивших в вузы, еще имеют возможность определиться со своим будущим.

«Если абитуриент не учился в заведении профтехобразования, он может бесплатно получить профессию, которая является востребованной, актуальной, неплохо оплачиваемой», - сообщила Виктория Гробова. По ее словам, в этом году в области за счет госбюджета финансируется в сфере профтехобразования только профессия «Станочник широкого профиля». Таких специалистов готовят в Сумском центре ПТО и нам выделено 25 мест на подготовку по этой профессии. Кстати, к сожалению, на сегодня подали всего 3 заявления на поступление по этой специальности.

«Остальные профессии готовится по региональному заказу, то есть за средства областного бюджета, - сообщила куратор образования области. - В этом году учреждения профтехобразования будут обучать 3847 абитуриентов по региональному заказу. Это и швеи, и продавцы, и столяры, и каменщики, и трактористы - спектр профессий очень разный».

Кстати, в этом году на обновление материально-технической базы учреждений ПТО из областного бюджета было выделено 22 млн. грн. остатков образовательной субвенции за прошлый год. Поэтому сейчас ремонтируются мастерские, закупается компьютерное оборудование, оборудование для поваров, станочников и др. Все это делается для того, чтобы ученики могли работать в современных условиях и быть конкурентоспособными на рынке труда после обучения.