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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24107

Полиция вручила подозрение еще пяти титушкам, участвовавшим в массовой драке в Конотопском горсовете

Сегодня, 9 августа, работники Следственного управления ГУНП области, Департамента внутренней безопасности НПУ и спецподразделения КОРД проводят обыски по месту жительства одиннадцати участников массовой драки, произошедшей 26 июля в помещении Конотопского горсовета.

Напомним: во время столкновений пострадали 12 полицейских, один из которых с тяжелыми травмами головы до сих пор находится в больнице. Молодого человека, который нанес правоохранителю эти повреждения, объявили в розыск. Полиция призывает граждан, кому известна какая-либо информация о личности злоумышленника или его местонахождении, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону «102»

«Сегодня, в рамках уголовного производства, открытого по факту группового хулиганства и избиения сотрудников правоохранительных органов во время заседания Конотопского горсовета, по месту жительства 11 фигурантов дела продолжаются обыски, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник следственного отдела СУ ГУНП Сумской области. - Еще пятерым участникам драки вручены уведомления о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины».

Сейчас на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста. Процессуальное руководство в уголовном производстве, в рамках которого проводятся следственные действия, осуществляет прокуратура Сумской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотопский горсовет Титушки
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