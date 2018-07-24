Полиция вручила подозрение еще пяти титушкам, участвовавшим в массовой драке в Конотопском горсовете

Напомним: во время столкновений пострадали 12 полицейских, один из которых с тяжелыми травмами головы до сих пор находится в больнице. Молодого человека, который нанес правоохранителю эти повреждения, объявили в розыск. Полиция призывает граждан, кому известна какая-либо информация о личности злоумышленника или его местонахождении, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону «102»
«Сегодня, в рамках уголовного производства, открытого по факту группового хулиганства и избиения сотрудников правоохранительных органов во время заседания Конотопского горсовета, по месту жительства 11 фигурантов дела продолжаются обыски, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник следственного отдела СУ ГУНП Сумской области. - Еще пятерым участникам драки вручены уведомления о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины».
Сейчас на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста. Процессуальное руководство в уголовном производстве, в рамках которого проводятся следственные действия, осуществляет прокуратура Сумской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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