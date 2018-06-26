На Шосткинщине отметили 199-годовщину со дня рождения великого земляка 8 августа в селе Гуково состоялись традиционные «Кулішеві читання».

Они проходят уже в 14-й раз и неизменно собирают большое количество почитателей творчества великого писателя, пишет Шостка.info.

199-ю годовщину Пантелеймона Кулиша по многолетней традиции отпраздновали в живописной сельской местности, где когда-то располагалось родовое поместье писателя.

С праздником жителей Шосткинщины поздравили мэр Шостки Николай Нога, глава Шосткинской райгосадминистрации Виктор Ждамиров, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.

— Нещодавно Верховна Рада ухвалила проект постанови щодо відзначення 200-річчя Пантелеймона Куліша на державному рівні, одним з авторів якого був Ігор Молоток. І це стосується не стільки урочистостей, скільки належного вшанування пам’яті нашого уславленого земляка. Адже передбачається і видання творів Куліша, ремонт і реставрація музеїв, встановлення пам’ятників, у тому числі і на малій Батьківщині письменника у селищі Воронежі. Видатна постать у світовій літературі Пантелеймон Куліш — це наша гордість і ми маємо зробити все від нас залежне, щоби його ім’я завжди пам’ятали наші нащадки,- сказала помощник народного депутата Украины Игоря Молотка Алена Шульга, выступая на торжестве.

От Сумского землячества в Киеве жителей Шосткинщины поздравила исполнительный директор организации Ирина Родченко, передав в подарок городской и районной библиотекам литературу.

Вокальные и хореографические композиции чередовались с декламацией отрывков из произведений Пантелеймона Кулиша.

По окончанию торжества все желающие смогли отведать вкусного и наваристого кулеша, приготовленного по старинному рецепту, которым щедро угощали повара воинской части 3022.