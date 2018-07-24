В лесу и на берегу реки обнаружили боеприпасы времен войны На Сумщине за среду обнаружили два боеприпаса времен Второй мировой войны.

8 августа в 8:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в лесопосадке в 350 м от жилых домов с. Великое озеро Ахтырского района. На место вызова прибыли сотрудники районного подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые предварительно идентифицировали находку как 76-мм. артснаряд времен Второй мировой войны.

О другой опасной находке в 10:00 спасателям сообщили работники Национальной полиции. В г. Белополье на расстоянии 50 м от жилых домов на берегу р. Крыга находился металлический предмет, который предварительно специалисты идентифицировали как 50-мм. минометную мину.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону «101» и правоохранительные органы по телефону «102». Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.