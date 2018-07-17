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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21161

Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Дня Независимости

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций Сумской городской отдел Управления ГСЧС Украины в Сумской области просит жителей г. Сумы, в том числе руководителей объектов, которые будут задействованы в проведении торжеств по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности, соблюдать правила пожарной безопасности во время праздничных мероприятий.

Так, запрещается применять пиротехнические изделия (фейерверки, салюты) при проведении культурно-массовых мероприятий, без письменного согласования с органами государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности и пользоваться открытым огнем в местах с массовым пребыванием людей. В случае возникновения возгорания, немедленно звонить «101».

Общество Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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