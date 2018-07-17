Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Дня Независимости С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций Сумской городской отдел Управления ГСЧС Украины в Сумской области просит жителей г. Сумы, в том числе руководителей объектов, которые будут задействованы в проведении торжеств по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности, соблюдать правила пожарной безопасности во время праздничных мероприятий.

Так, запрещается применять пиротехнические изделия (фейерверки, салюты) при проведении культурно-массовых мероприятий, без письменного согласования с органами государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности и пользоваться открытым огнем в местах с массовым пребыванием людей. В случае возникновения возгорания, немедленно звонить «101».