Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Дня Независимости

Так, запрещается применять пиротехнические изделия (фейерверки, салюты) при проведении культурно-массовых мероприятий, без письменного согласования с органами государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности и пользоваться открытым огнем в местах с массовым пребыванием людей. В случае возникновения возгорания, немедленно звонить «101».
Сегодня, 6 августа, в 5:13 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
17 июля в 00:36 на линию экстренного вызова 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи по...
16 июля в 18:00 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителей улицы Полтавской в Ромнах о...
За сутки спасатели Сумщины трижды открывали запертые двери....
В этом году спасатели области получили приобретенные за государственный счет 4 пожарных автомобиля....