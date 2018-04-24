На Сумщине поймали нелегалов

В рамках операции "Мигрант" сотрудники криминальной полиции ГУНП области совместно с сотрудниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения УГМС области обнаружили на территории Сумской области троих иностранцев-нарушителей в возрасте 26, 30 и 46 лет . В последнее время они находились на территории Ямпольского, Роменского районов и в Сумах с просроченными документами на право пребывания на территории Украины. По данным фактам на всех «нелегалов» составили админпротоколы по ч.1 ст.203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Им грозит штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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