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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0588

На Сумщине поймали нелегалов

Правонарушителями оказались граждане Молдовы, РФ и Нигерии, которые находились на территории Украины, не имея на это никаких законных оснований.

В рамках операции "Мигрант" сотрудники криминальной полиции ГУНП области совместно с сотрудниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения УГМС области обнаружили на территории Сумской области троих иностранцев-нарушителей в возрасте 26, 30 и 46 лет . В последнее время они находились на территории Ямпольского, Роменского районов и в Сумах с просроченными документами на право пребывания на территории Украины. По данным фактам на всех «нелегалов» составили админпротоколы по ч.1 ст.203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Им грозит штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Право Нелегалы
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