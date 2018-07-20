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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48165

В Сумах патрульные обнаружили автомобиль и мотоцикл, находящиеся в розыске

Патрулируя Курский проспект, инспекторы остановили автомобиль IKCO SAMAND с регистрацией Днепропетровской области, водитель которого нарушил ПДД.

Во время проверки его по имеющимся базам патрульные установили, что данное транспортное средство находится в розыске как автомобиль, которым незаконно завладели.

А на ул. Любы Шевцовой инспекторы остановили водителя, который, управляя мотоциклом PRIME, двигался с нарушением ПДД. Во время проверки документов по имеющимся полицейским базам патрульные установили, что данный мототранспорт находится в розыске одной из ГИС Киевской области.

Полицейские вызвали на места остановок следственно-оперативные группы Сумского отделения полиции, для выяснения всех обстоятельств.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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