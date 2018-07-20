В Сумах патрульные обнаружили автомобиль и мотоцикл, находящиеся в розыске

Во время проверки его по имеющимся базам патрульные установили, что данное транспортное средство находится в розыске как автомобиль, которым незаконно завладели.
А на ул. Любы Шевцовой инспекторы остановили водителя, который, управляя мотоциклом PRIME, двигался с нарушением ПДД. Во время проверки документов по имеющимся полицейским базам патрульные установили, что данный мототранспорт находится в розыске одной из ГИС Киевской области.
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