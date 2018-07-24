Полиция задержала разбойника, напавшего на магазин Происшествие произошло в Шостке в начале апреля. Неизвестный мужчина перед закрытием магазина зашел в торговый зал и, угрожая продавщице ножом, забрал из кассы все имеющиеся средства.

«Комплексные оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника продолжались несколько месяцев, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Были опрошены несколько сотен людей, проживающих в этом микрорайоне, и пересмотрены видеозаписи с нескольких внешних камер видеонаблюдения. И такая работа дала свой результат - наши оперативники установили личность подозреваемого, а чуть позже - нашли его и задержали».

Мужчине 26 лет, он местный. Имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений.

Сегодня ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.