Полиция задержала разбойника, напавшего на магазин

«Комплексные оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника продолжались несколько месяцев, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Были опрошены несколько сотен людей, проживающих в этом микрорайоне, и пересмотрены видеозаписи с нескольких внешних камер видеонаблюдения. И такая работа дала свой результат - наши оперативники установили личность подозреваемого, а чуть позже - нашли его и задержали».
Мужчине 26 лет, он местный. Имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений.
Сегодня ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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