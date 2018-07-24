Сумские копы по горячим следам задержали воров

Когда полицейские остановились, гражданка, которая оказалась охранником завода, сообщила, что двое неизвестных только что осуществили кражу с территории предприятия.
Женщина указала приметы мужчин и направление, в котором они побежали, и уже через несколько минут их задержали патрульные. Как выяснилось, 29 30-летние граждане похитили с завода два мешка с различными металлическими изделиями и другими предметами, которые спрятали в кустах перед бегством. Ранее оба мужчины имели проблемы с законом.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.
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