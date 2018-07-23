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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1892

Берлин-2018: что принесло утро четверга для сумчан

Сегодня утром на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине выступал только один сумчанин.

Студент СумГУ Евгений Гуцол в беге на 800 м квалифицировался в полуфинал, показав время 1:46,97.

Кром него, только одна украинка показала результат для выхода в следующий круг.

В метании диска выступала Виктория Клочко, которая в своей группе показала только 14-й результат – 49,11 м. Этого была явно мало для выхода в  финал.

В прыжках в длину Марина Бех показала свой лучший результат в сезон 6,64 м, что позволило ей квалифицироваться в финал. А вот 6,31 м от Кристины Гришутиной оказалось мало.

В полуфинале бега на 110 м с барьерами Артем Шаматрин показал последнее время в забеге – 14,02 с. Он летит домой.

Спорт Легкая атлетика
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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