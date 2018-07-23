Берлин-2018: что принесло утро четверга для сумчан

Студент СумГУ Евгений Гуцол в беге на 800 м квалифицировался в полуфинал, показав время 1:46,97.
Кром него, только одна украинка показала результат для выхода в следующий круг.
В метании диска выступала Виктория Клочко, которая в своей группе показала только 14-й результат – 49,11 м. Этого была явно мало для выхода в финал.
В прыжках в длину Марина Бех показала свой лучший результат в сезон 6,64 м, что позволило ей квалифицироваться в финал. А вот 6,31 м от Кристины Гришутиной оказалось мало.
В полуфинале бега на 110 м с барьерами Артем Шаматрин показал последнее время в забеге – 14,02 с. Он летит домой.
Вечерняя сессия 8 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике, который продолжается в Берлине, не принесла радости сумским болельщикам....
В среду, 8 августа, в утренней сессии чемпионата Европы по легкой атлетике выступало девять украинцев. И только одной нашей атлетке...
В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике....
6 августа в Берлине стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике....
21 июля в Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике....