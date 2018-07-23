Берлин-2018: что принесло утро четверга для сумчан Сегодня утром на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине выступал только один сумчанин.

Студент СумГУ Евгений Гуцол в беге на 800 м квалифицировался в полуфинал, показав время 1:46,97.

Кром него, только одна украинка показала результат для выхода в следующий круг.

В метании диска выступала Виктория Клочко, которая в своей группе показала только 14-й результат – 49,11 м. Этого была явно мало для выхода в финал.

В прыжках в длину Марина Бех показала свой лучший результат в сезон 6,64 м, что позволило ей квалифицироваться в финал. А вот 6,31 м от Кристины Гришутиной оказалось мало.

В полуфинале бега на 110 м с барьерами Артем Шаматрин показал последнее время в забеге – 14,02 с. Он летит домой.