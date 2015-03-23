С 1 сентября роженицы Сумщины будут получать «Пакет малыша»

Стоимость «пакета малыша» составит не более 5 тыс. грн (без учета расходов на закупку товаров, работ, услуг, связанных с комплектованием пакетов и доставкой их к родильных домов).
В набор войдут базовые вещи, необходимые для малышей в первые дни жизни. В частности:
1) подгузники одноразовые для новорожденных (1 уп. не менее 94 шт.);
2) салфетки влажные одноразовые, прокладки для лактации (по 1 уп.);
3) пеленки: ситцевая, фланелевая, муслиновая, многократная влагостойкая (по 1 шт.);
4) одежда для малыша: шапочка, боди с коротким и длинным рукавами, брюки-ползунки, человечки, носки (по 2 шт.);
5) термометр для воды и тела, ножницы маникюрные детские (по 1 шт.);
6) крем, жидкое мыло-шампунь (по 1 шт.);
7) одеяло, плед, полотенце махровое (по 1 шт.);
8 ) коробка-колыбель из прочного картона, размер 43x70х27 см и матрас к ней (по 1 шт.);
9) игрушка-погремушка (1 шт.)
Пакет со всеми необходимыми вещами будет предоставляться при выписке новорожденного ребенка из роддома.
В Сумах будут судить врача, из-за ненадлежащего выполнения обязанности которого умер новорожденный мальчик....
До пяти лет лишения свободы грозит женщине, которая оставила свою новорожденную дочь умирать в заброшенном доме....
Тело младенца в заброшенном доме нашла случайная женщина и сразу сообщила на линию «102»....
За прошлую неделю в городском роддоме №1 родился 61 ребенок....
Случайный прохожий, развернув найденный им на берегу реки Сумки полиэтиленовый пакет, обнаружил в нем детское тельце, и сразу вызвал милицию....