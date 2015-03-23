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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2699

С 1 сентября роженицы Сумщины будут получать «Пакет малыша»

Предоставление указанной единовременной натуральной помощи предусмотрено постановлением Кабмина от 20 июня 2018 года № 512.

Стоимость «пакета малыша» составит не более 5 тыс. грн (без учета расходов на закупку товаров, работ, услуг, связанных с комплектованием пакетов и доставкой их к родильных домов).

В набор войдут базовые вещи, необходимые для малышей в первые дни жизни. В частности:

1) подгузники одноразовые для новорожденных (1 уп. не менее 94 шт.);

2) салфетки влажные одноразовые, прокладки для лактации (по 1 уп.);

3) пеленки: ситцевая, фланелевая, муслиновая, многократная влагостойкая (по 1 шт.);

4) одежда для малыша: шапочка, боди с коротким и длинным рукавами, брюки-ползунки, человечки, носки (по 2 шт.);

5) термометр для воды и тела, ножницы маникюрные детские (по 1 шт.);

6) крем, жидкое мыло-шампунь (по 1 шт.);

7) одеяло, плед, полотенце махровое (по 1 шт.);

8 ) коробка-колыбель из прочного картона, размер 43x70х27 см и матрас к ней (по 1 шт.);

9) игрушка-погремушка (1 шт.)

Пакет со всеми необходимыми вещами будет предоставляться при выписке новорожденного ребенка из роддома.

Общество Новорожденные
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