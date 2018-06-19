Аграрии Сумщины намолотили первый миллион тонн зерна Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации.

Сейчас хозяйствами области намолочено 1080,2 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых (больше на 116,0 тыс. тонн к соответствующему периоду 2017 года) при средней урожайности 46,9 ц/га.

В том числе озимой пшеницы намолочено 850,5 тыс. тонн, ярового ячменя - 162,7 тыс. тонн, гороха - 29,6 тыс. тонн. Кроме того завершается уборка рапса, которого намолочено 53,9 тыс. тонн.

Сегодня наибольшие объемы производства зерна имеют аграрии Сумского, Конотопского и Глуховского районов. По темпам уборки наиболее передовые хозяйства Ахтырского, Недригайловского районов, которые уже обмолотили 99% площадей ранних зерновых и зернобобовых культур, а также хозяйства Липоводолинского и Тростянецкого районов которые обмолотили 97% и 96% площади ранних зерновых соответственно.

Наивысшую урожайность ранних зерновых культур имеют хозяйства Сумского (56,7 ц/га), Лебединского (54,6 ц/га) и Тростянецкого (55,3 ц/га) районов.