Аграрии Сумщины намолотили первый миллион тонн зерна

Сейчас хозяйствами области намолочено 1080,2 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых (больше на 116,0 тыс. тонн к соответствующему периоду 2017 года) при средней урожайности 46,9 ц/га.
В том числе озимой пшеницы намолочено 850,5 тыс. тонн, ярового ячменя - 162,7 тыс. тонн, гороха - 29,6 тыс. тонн. Кроме того завершается уборка рапса, которого намолочено 53,9 тыс. тонн.
Сегодня наибольшие объемы производства зерна имеют аграрии Сумского, Конотопского и Глуховского районов. По темпам уборки наиболее передовые хозяйства Ахтырского, Недригайловского районов, которые уже обмолотили 99% площадей ранних зерновых и зернобобовых культур, а также хозяйства Липоводолинского и Тростянецкого районов которые обмолотили 97% и 96% площади ранних зерновых соответственно.
Наивысшую урожайность ранних зерновых культур имеют хозяйства Сумского (56,7 ц/га), Лебединского (54,6 ц/га) и Тростянецкого (55,3 ц/га) районов.
По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, хозяйствами области обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 106 300 гектаров, намолочено...
Большинство районов Сумщины приступили к уборке ранних зерновых культур и озимого рапса....
Сельскохозяйственные предприятия Ахтырского района начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур....
По итогам деятельности аграрного сектора экономики Сумщины в январе-мае 2018 года во всех категориях хозяйств области производство валовой продукции сельского...
На Сумщине 181 фермер получит дотацию для содержания телят, сообщает департамент агропромышленного развития Сумской ОГА....