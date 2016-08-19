Сумщина готується відзначити День Незалежності Програму святкування 27 річниці Незалежності та Дня Державного Прапора України розглянули на нараді в облдержадміністрації.

Присутні обговорили підготовку основних заходів, які очікують на жителів та гостей обласного центру напередодні та у День Незалежності.

Як відзначив керівник апарату ОДА Дмитро Живицький, всі обласні заходи мають бути максимально цікавими, змістовними, патріотичними. Перш за все, слід подбати про охорону громадського порядку під час проведення урочистостей, медичний супровід тощо. Особливо на контролі стоїть питання завершення реконструкції Алеї Слави до 20 серпня.

«Маємо відзначити головне державне свято на високому рівні», – акцентував він.

Традиційними заходами є підняття державного прапора, вручення паспортів юним громадянам України, покладання квітів до могил загиблих воїнів, святкова програма біля пам’ятника Т.Г Шевченку, акція «Парад вишиванок», концерт духової музики тощо.

Окрім культурно-мистецької програми, організаторами підготовлено багато цікавих тематичних, молодіжних, спортивних заходів патріотичного спрямування та розважальних цікавинок, серед яких ді-джей-фестиваль, фестиваль вуличної їжі та напоїв, джазу тощо.