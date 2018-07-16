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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49154

Сумщина является лидером по освоению государственной субвенции на Новую украинскую школу

Лидерские позиции Сумщины отметила советник Министра образования и науки Украины Иванна Коберник.

«Как вы все знаете, государство (Кабинет министров по инициативе МОН) еще в апреле выделила 1 млрд гривен на новое образовательное пространство для Новой начальной школы. Области потратили эти средства очень неравномерно, есть лидеры, а есть откровенные аутсайдеры, в которых средства просто лежат на счетах, вместо того чтобы быть потраченными на улучшение условий обучения младших школьников. Потому что за годы безденежья местные власти разучились тратить средства, - написала Иванна Коберник в Фейсбуке. - Как вы думаете, какая область является лидером по освоению государственной субвенции на Новую украинскую школу? Богатый Киев? Благополучные промышленные регионы? Никогда не угадаете. Больше всего средств распределила и потратила только одна область - Сумская».

Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила: «Из государственной субвенции нам досталось 25 224 800 гривен. Всего наша область уже освоила 36 430 900 гривен - это средства госсубвенции и дополнительного софинансирования городов, районов и ОТГ. Удалось это благодаря тому, что местные бюджеты пошли навстречу реформе, и органы местного самоуправления оперативно выделили дополнительные средства для софинансирования. Область закупила дидактических материалов на сумму более 10 млн гривен; мебели - на такую же сумму; компьютерного оборудования - на 545 тыс. гривен. Мы начали готовиться к реформе еще с осени прошлого года».

Общество Новая украинская школа
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