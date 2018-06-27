За 7 месяцев с Сумщины в госбюджет собрали почти 7 млрд гривен

Из общей суммы поступлений 2 425,6 миллиона гривен - налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров; 2 268,7 миллиона гривен - рентная плата за пользование недрами; 829,4 миллиона гривен - налог и сбор на доходы физических лиц (в том числе военный сбор - 175,4 миллиона гривен), 401,9 миллиона гривен - ввозная пошлина, налог на прибыль предприятий - 340,4 миллиона гривен; 246,8 миллиона гривен - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения.
Существенное увеличение (на 869,9 миллиона гривен, или на 62,2 %) состоялось по рентной плате за пользование недрами.
Стоит отметить увеличение поступлений по налогу и сбору на доходы физических лиц на 157,7 миллиона гривен, или на 23,5 %, а также по налогу на прибыль предприятий на 55,8 миллиона гривен, или на 19,6 %.
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