Городские власти не намерены увеличивать число остановок

Говорили, в частности, о внесении изменений в пути следования автобусного маршрута общественного транспорта № 25 (по обращению перевозчика), об обустройстве дополнительных остановок общественного транспорта (по обращению горожан), а также об усилении безопасности движения общественного и частного транспорта, который осуществляет объезд пр-том Шевченко на время ремонта моста по ул. Горького.
Присутствующие на заседании решили внести изменения в указанный автобусный маршрут, а вот вводить дополнительные остановки общественного транспорта пока не планируется.
К общему согласию участники совещания пришли в том, что в ближайшее время необходимо усилить контроль за безопасностью как пешеходов, так и самих водителей, которые передвигаются пр-том Шевченко. Ведь в начале недели транспортный поток в связи с ремонтом моста по ул. Горького здесь значительно увеличился.
В рамках благоустройства тротуаров на ул. Петропавловская в Сумах заодно меняют остановки....
По заказу департамента инфраструктуры продолжаются работы по устройству посадочных площадок на остановках общественного транспорта по пр-ту М. Лушпы....
Об этом сигнализирует в Фейсбуке Сумчанин Алексей Клочков....
Об этом сообщил в Фейсбуке Сумчанин Владимир Дворниченко....
Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии снова подняли вопрос размещения биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта....