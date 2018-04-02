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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2186

Городские власти не намерены увеличивать число остановок

В Сумах прошло очередное заседание с участием заммэра Александра Журбы, руководства транспортного отдела, КП «Электроавтотранс», департамента инфраструктуры, представителей Управления Укртрансбезпеки в Сумской области, полиции и общественности.

Говорили, в частности, о внесении изменений в пути следования автобусного маршрута общественного транспорта № 25 (по обращению перевозчика), об обустройстве дополнительных остановок общественного транспорта (по обращению горожан), а также об усилении безопасности движения общественного и частного транспорта, который осуществляет объезд пр-том Шевченко на время ремонта моста по ул. Горького.

Присутствующие на заседании решили внести изменения в указанный автобусный маршрут, а вот вводить дополнительные остановки общественного транспорта пока не планируется.

К общему согласию участники совещания пришли в том, что в ближайшее время необходимо усилить контроль за безопасностью как пешеходов, так и самих водителей, которые передвигаются пр-том Шевченко. Ведь в начале недели транспортный поток в связи с ремонтом моста по ул. Горького здесь значительно увеличился.

Общество Общественный транспорт Остановки
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