На Сумщине пройдут масштабные военные учения

О ходе подготовки к занятиям с теробороны говорили во время видеоселекторного совещания с районами представители власти во главе с заместителем главы облгосадминистрации Иваном Боршошом и военными.
По словам чиновника, участие в учениях должны принять почти 4300 человек. Вместе с резервистами и профессиональными военными бок о бок будут учиться военному делу власти всех уровней.
В 6 городах областного значения с местными руководителями будут проводиться однодневные занятия, которые являются подготовкой к основным задачам, которые состоятся в конце сентября. Уже в эту пятницу, 10 августа, такие занятия пройдут в городе Ромны.
«Сумскую область признают одной из лучших областей Украины по развитию территориальной обороны, - отметил Иван Боршош. - Это закономерно, ведь у нас участок границы со страной-агрессором - 562 километра810 метров. Во время этих учений мы должны еще раз продемонстрировать тем, кто по ту сторону границы, свою силу, мощь, слаженность».
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