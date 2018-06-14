На Сумщине пройдут масштабные военные учения С 28 сентября по 7 октября этого года будет проведено широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных.

О ходе подготовки к занятиям с теробороны говорили во время видеоселекторного совещания с районами представители власти во главе с заместителем главы облгосадминистрации Иваном Боршошом и военными.

По словам чиновника, участие в учениях должны принять почти 4300 человек. Вместе с резервистами и профессиональными военными бок о бок будут учиться военному делу власти всех уровней.

В 6 городах областного значения с местными руководителями будут проводиться однодневные занятия, которые являются подготовкой к основным задачам, которые состоятся в конце сентября. Уже в эту пятницу, 10 августа, такие занятия пройдут в городе Ромны.

«Сумскую область признают одной из лучших областей Украины по развитию территориальной обороны, - отметил Иван Боршош. - Это закономерно, ведь у нас участок границы со страной-агрессором - 562 километра810 метров. Во время этих учений мы должны еще раз продемонстрировать тем, кто по ту сторону границы, свою силу, мощь, слаженность».