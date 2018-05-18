Водитель КП «Электроавтотранс» получил выговор и лишился премии за невыданый билет Как сообщил глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев, за невыдачу талонов на проезд водитель КП «Электроавтотранс» был лишен премии на 100% и получил выговор.

Поздним вечером, 1 июля 2018 года, сумчанин Владимир Дворниченко сел в троллейбус № 293, ехавший по маршруту № 5, на котором присутствовала табличка «заказ». Уплатил водителю за проезд, однако билета не получил. Поинтересовался, где же билет на что водитель сказал, что поскольку есть табличка «заказ», то это означает, что рейс не по графику, а билеты отсутствуют. После настойчивого требования выдать билет водитель все же его выдал. Далее пассажир прошел по салону, спрашивая, выдавали ли кому-то билеты и платили ли вообще пассажиры за проезд, раз это рейс по заказу. Присутствующие пассажиры сказали, что за проезд платили, однако билетов не получили.

Этот случай получил огласку в Сумских группах в соцсетях, а также в некоторых СМИ. Однако, несмотря на это обстоятельство, КП «Электроавтотранс» вполне традиционно обошло его молчанием, а в комментариях от пользователей соцсетей даже появились угрозы в адрес Дворниченко, поэтому пришлось обратиться с жалобой непосредственно к городскому голове.

«Сотрудница КП «Электроавтотранс» по связям с общественностью и СМИ вообще превратно понимает свою роль в коллективе, методично замалчивая все те ситуации в которых виноваты работники предприятия и, одновременно, широко освещая случаи, вина за которые лежит на других лицах. Такая, чисто советская, тактика лакировки действительности приводит лишь к ухудшению дисциплины на предприятии и возникновению все новых негативных ситуаций, замыкающих порочный круг умолчания», – считает глава общественной комиссии по транспорту.

По информации отдела транспорта Сумского горсовета, после получения обращения на КП «Электроавтотранс» было проведено служебное расследование, как того и требовалось в обращении, водитель признал свою вину, к нему были применены меры дисциплинарного воздействия – выговор и лишение премии.

Для недопущения подобных случаев в будущем на КП запланировано:

– на инструктивном собрании довести до водителей обращение общественности, провести обсуждение и инструктаж по вопросу соблюдения требований «Инструкции водителя транспортного средства о порядке эксплуатации при обслуживании пассажиров без кондуктора»;

– провести рейдовые проверки водителей, работающих без кондуктора работниками отдела безопасности и контроля;

– обратиться в центр занятости с заявкой по набору кондукторов.

Но самой интересной информацией оказалось то, что данный рейс выполнялся в обычном режиме, согласно утвержденного на предприятии графика движения, а не был каким-то спецрейсом по заказу. Именно это и подозревала общественность, поскольку о таких ситуациях пассажиры сообщали далеко не впервые. Чаще всего поздно вечером или рано утром водители отказывались выдавать билеты, или утверждали, что проездной на этот рейс недействителен и нужно платить наличными. Также вечерние рейсы ранее присутствовали в расписании и ездили без табличек «заказ».

Владимир Ведмедев полагает, что бардак в транспортной сфере, как, впрочем, и в любой другой, покоится на трех слонах: – безразличное общество, которому лень писать жалобы, ходить в суд, протестовать, защищая свои права; – безразличные СМИ, большинству из которых лень освещать незначительные, по их мнению, вопросы и у которых отсутствует понимание, что глобальной коррупции обязательно предшествует низовая и, главный слон, – безразличная власть от которой ни безмолвствующее пассивное общество, ни большинство сервильных СМИ ничего не требуют, вполне удовлетворяясь теми подачками обществу, которые образуются из их же налогов, при этом не интересуясь ни приоритетами развития, ни качеством им предоставляемых услуг, существуя по принципу: «эти хоть что-то делают, при других и того не было». Описанная триада на долгие годы цементирует существующее положение вещей, лишая страну будущего и все далее погружая её в архаику.