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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15206

В Сумах полиция задержала трех женщин по подозрению в краже

Злоумышленницы во время разговора с 39-летней сумчанкой сумели незаметно снять с нее золотую цепочку.

Когда на линию «102» поступил телефонный звонок от взволнованной сумчанки о краже у нее золотой цепочки, на вызов немедленно прибыли два наряда патрульной полиции и участковый офицер. Правоохранители выяснили: заявительницу возле церкви остановили три смуглые женщины и спросили дорогу в областную детскую больницу. Пока она объясняла маршрут, одна из собеседниц сумела незаметно снять с шеи женщины золотое украшение вместе с подвеской-крестиком. Что интересно: крестик гражданки во время разговора вернули сумчанке сразу, и пока озадаченная женщина приходила в себя, те пошли по своим делам дальше.

Что же касается цепочки, то его впоследствии работники полиции изъяли у одной из злоумышленниц - заявительница узнала ее на руке своей недавней собеседницы. После проведения следственных действий он также вернется к своей обладательнице.

Задержанных женщин доставили в отдел полиции и допросили. Выяснилось, что две из них в возрасте 52-х и 40 лет, - местные жительницы. Третья, 22-летняя девушка, жительница Киевской области.

По факту кражи уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины, в рамках которого подозреваемые проверяются на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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