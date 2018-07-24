Полиция разыскивает вдову Анатолия Жука, его дочь и водителя (фото) Работниками Сумского отдела полиции разыскиваются без вести пропавшие граждане: Жук Анна Игоревна, 1987 года рождения, ее дочь Жук Алиса Анатольевна, 2008 года рождения, и Яценко Александр Геннадьевич, 1990 года рождения, жители города Сумы.

8 августа вдова и дочь недавно убитого экс-депутата Анатолия Жука и его водитель отправились на машине марки «Мицубиси Лансер» к родственникам и до сих пор местонахождение всех трех остается неизвестным.

Жук Анна Игоревна - на вид женщине 30 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, светлые, прямые, глаза светло-карие. Особая примета - на ноге имеет шрам длиной около 5 см.

Была одета в лосины черного и розового цветов, кофту типа «толстовка» (ткань имеет рисунок леопардовых пятен), была обута в красные кроссовки с белой подошвой.

При себе имела кожаную женскую сумку темно-коричневого цвета, а также украшения: две золотые цепочки - одна с крестиком, а вторая с подвеской в форме ромба, и два золотых обручальных кольца.

Жук Алиса Анатольевна - на вид девочке 9-10 лет, рост 140-150 см, худощавого телосложения, волосы длинные, русые, прямые, глаза светло карие.

Особые приметы: на нижней части спины дело ребенок имеет родимое пятно круглой формы, на нижней части левой ноги - две родинки.

Девочка была одета в короткие голубые шорты с вышивкой в форме красных цветов, футболку сиренево-красного цвета, на левом рукаве которой имеется надпись «Demix». Обута во вьетнамки темно-синего цвета. На голове была джинсовая кепка темно-синего цвета с надписью «Girls».

Ребенок носит на шее золотую цепочку с крестиком, в ушах - серьги из белого золота в виде полумесяца. При себе имела детский рюкзак черного цвета.

Яценко Александр Геннадьевич - на вид мужчине 28-30 лет, ростом 180 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза светлые, губы выпуклые.

Полиция обращается ко всем гражданам: если кому известно местонахождение пропавших или их видели при передвижении транспортом, или если кому-то известны какие-либо другие сведения, просьба немедленно сообщить об этом по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 телефоны: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.