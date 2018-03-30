Идентифицировали последнего из сумских артиллеристов, убитых обстрелами из РФ

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на офицера командования бригады Александра Куришко.

“3 сентября 2014 года с территории РФ по территории Украины в районе поселка Победа Новоайдарского района Луганской области был нанесен артиллерийский удар с применением реактивных систем залпового огня “Смерч” по базовому лагерю, в котором находились в том числе военнослужащие 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады. В один момент погибли 17 военнослужащих. Впоследствии мы похоронили 16 воинов, однако тело 17-го погибшего - старшего сержанта Александра Буйвала - мы тогда так и не нашли”, - сказал он.

Офицер рассказал, что в районе поселка Победа открыт памятный знак погибшим во время обстрела военнослужащим 27-й бригады, на котором высечены имена 17 бойцов. Одновременно продолжались работы по поиску тела последнего из них, которое было просто исполосовано.

“В 2017 году мы проводили поисковые мероприятия, во время которых были найдены фрагменты тела. После проведения ДНК-экспертиз в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту гибели бойцов, был получен результат, что эти фрагменты принадлежат Александру Буйвалу. На следующей неделе - в среду-четверг - мы проведем погребение, чтобы похоронить его как солдата, как героя, со всеми воинскими почестями и по-христиански”, - сказал Куришко.