Идентифицировали последнего из сумских артиллеристов, убитых обстрелами из РФ

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на офицера командования бригады Александра Куришко.
“3 сентября 2014 года с территории РФ по территории Украины в районе поселка Победа Новоайдарского района Луганской области был нанесен артиллерийский удар с применением реактивных систем залпового огня “Смерч” по базовому лагерю, в котором находились в том числе военнослужащие 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады. В один момент погибли 17 военнослужащих. Впоследствии мы похоронили 16 воинов, однако тело 17-го погибшего - старшего сержанта Александра Буйвала - мы тогда так и не нашли”, - сказал он.
Офицер рассказал, что в районе поселка Победа открыт памятный знак погибшим во время обстрела военнослужащим 27-й бригады, на котором высечены имена 17 бойцов. Одновременно продолжались работы по поиску тела последнего из них, которое было просто исполосовано.
“В 2017 году мы проводили поисковые мероприятия, во время которых были найдены фрагменты тела. После проведения ДНК-экспертиз в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту гибели бойцов, был получен результат, что эти фрагменты принадлежат Александру Буйвалу. На следующей неделе - в среду-четверг - мы проведем погребение, чтобы похоронить его как солдата, как героя, со всеми воинскими почестями и по-христиански”, - сказал Куришко.
Он также сообщил, что в районе места обстрела, неподалеку от памятного знака, обнаружены остатки снаряда, выпущенного из российского “Смерча”. “Сегодня органы досудебного расследования задокументировали и изъяли остатки снаряда как вещественное доказательство по уголовному производству. Это еще один вещдок, который в будущем может быть использован в судебных процессах против агрессора”, - заявил Куришко.
Офицер напомнил, что в то время было нанесено несколько ракетных ударов с территории РФ по территории Украины. В частности, обстрел по лагерю, где были сумские артилеристы, произошел 3 сентября 2014 года около 19.30, а в ночь на 4 сентября российские “Смерчи” ударили по лагерю 12-го батальона территориальной обороны Киева в районе расположенного рядом села Дмитровка.
Как сообщалось, во время российского ракетного удара по лагерю 12-го батальона территориальной обороны Киева в ночь на 4 сентября погиб, в том числе, журналист Укринформа Олег Задоянчук (1971-2014).
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