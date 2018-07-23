Сумские хоккеистки проиграли полькам

Первая игра прошла в четверг и завершилась, к сожалению, не в пользу нашей команды, составленной полностью из воспитанниц сумского хоккея – 0:2. Сегодня и завтра сборные Польши и Украины проведут еще два поединка.
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