Сумские хоккеистки проиграли полькам 9 августа сборная Украины по хоккею на траве в рамках подготовки к играм Мировой лиги проводит ряд игр против в Польше со местной сборной.

Первая игра прошла в четверг и завершилась, к сожалению, не в пользу нашей команды, составленной полностью из воспитанниц сумского хоккея – 0:2. Сегодня и завтра сборные Польши и Украины проведут еще два поединка.