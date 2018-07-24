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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57147

Полиция Сумщины обнаружила 58 фактов незаконного посева наркосодержащих растений

С начала лета на территории области проходят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконных посевов, выращивания и культивирования наркосодержащих растений.

За этот период работники полиции зафиксировали 58 таких факта и изъяли целом 5340 кустов мака и конопли.

В 52 случаях растения выращивались гражданами на приусадебных участках. Еще один посев полицейские обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия, и 5 мест произрастания дикорастущих посевов в местах, удаленных от человеческих жилищ.

По этим фактам незаконных посевов в полиции начато 53 уголовных производства по ст.310 УК Украины (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли), в рамках которых 19 лицам объявлено сообщение о подозрении. Еще по 5 гражданам работники полиции составили админпротоколы - в соответствии ст.106-1,2 КоАП.

Правоохранители уничтожили 5340 растений - 4135 кустов конопли и 1205 - мака снотворного.

Мероприятия по выявлению подобных «мини-плантаций» будут продолжаться до конца сентября. Работники полиции призывают всех неравнодушных граждан: кому стали известны факты выращивания наркосодержащих растений, или известны лица, занимающиеся подобным «огородничеством», сообщать об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону «горячей» линии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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