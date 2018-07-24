Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 10 августа, в 3:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко в с. Лутище Ахтырского района.

О пожаре сообщил владелец дома, который почувствовал запах дыма в своей доме. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й и 9-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что горит кровля жилого дома по всей площади, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную летнюю кухню. Для бесперебойной работы пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 2 км от очага возгорания. Потратив на тушение более 9 тонн воды в 4:30 пожар был локализован, а в 5:45 полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади, холодильник и вещи домашнего обихода, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.