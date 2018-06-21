Прокуратура вернула 275 га паев

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой приняты меры по признанию незаконными и отмене решений, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращения из противоправного незаконного пользования общей площадью 275 га в пользу Сумской райгосадминистрации.
Установлено, что в 2017-2018 годах между неуполномоченным органом и юридическими лицами заключены договоры аренды земельных паев общей площадью 275 га.
«Сумской местной прокуратурой были заявлены иски в интересах государства в лице Сумской райгосадминистрации о признании незаконным и отменой решений, признание недействительными договоров и возвращении земельных паев из противоправного незаконного пользования», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Татьяна Могильная.
Решениями Хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иски удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
При вмешательстве прокуратуры в коммунальную собственность возвращено недвижимое имущество....
После вмешательства прокуратуры из противоправного пользования возвращены земельные паи площадью 46 га и стоимостью более полумиллиона гривен....
Несмотря на неоднократные предупреждения и проводимую правоохранительными органами и средствами массовой информации разъяснительную работу, телефонные мошенники чуть ли не ежедневно...
Прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка стоимостью 850 тыс. грн и погашения задолженности за аренду....
Прокуратура настаивает на возвращении в коммунальную собственность земельных участков, расположенных в парке культуры и отдыха им. И. Кожедуба....