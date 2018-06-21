Прокуратура вернула 275 га паев На Сумщине при вмешательстве прокуратуры из противоправного пользования возвращены земельные паи площадью 275 га.

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой приняты меры по признанию незаконными и отмене решений, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращения из противоправного незаконного пользования общей площадью 275 га в пользу Сумской райгосадминистрации.

Установлено, что в 2017-2018 годах между неуполномоченным органом и юридическими лицами заключены договоры аренды земельных паев общей площадью 275 га.

«Сумской местной прокуратурой были заявлены иски в интересах государства в лице Сумской райгосадминистрации о признании незаконным и отменой решений, признание недействительными договоров и возвращении земельных паев из противоправного незаконного пользования», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Татьяна Могильная.

Решениями Хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иски удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры области.