В Шостке женщина перечислила интернет-аферистам более 20 тысяч гривен

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что нашла на одном из сайтов предложение о продаже телевизоров различных марок по выгодной цене. Сделала заказ на сайте о покупке двух телевизоров, а через несколько минут ей позвонил неизвестный, представившись менеджером этого интернет-магазина. Он выяснил некоторые детали заказа, а также условия и сроки доставки. По его словам, если клиентка делает полную предоплату за товар, ей заказ доставят бесплатно курьером. Женщина согласилась на это предложение и, получив по электронной почте реквизиты для оплаты, перечислила более 20 000 гривен на счет указанной фирмы.
Через несколько дней она выяснила, что сайт, где она делала заказ, уже не активен, а номера указанных на нем телефонов - не действительны.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при совершении покупок и продаж через Интернет. Не отправлять предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него только при получении, воспользовавшись услугой «наложенный платеж». Помните, что каждое второе онлайн-объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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