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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58119

Украинка пыталась пересечь границу по поддельному документу

В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда задержали украинку, которая пыталась пересечь государственную границу по поддельному паспортному документу.

В пункт пропуска «Юнаковка» в пешем порядке на выход в Россию прибыла гражданка Украины. Во время осуществления пограничного контроля женщина предоставила на паспортный контроль паспорт гражданина Украины, который вызвал сомнения у пограничного наряда относительно его действительности.

В дальнейшем по результатам проверки документа было установлено, что предъявленный гражданкой паспорт имеет признаки частичной подделки, на что указывает наличие фотографии неустановленного размера, а также отсутствие на ней конгревной печати.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 37-летнюю женщину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины. Кроме этого, в Сумской отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Право Пограничники Подделка документов
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