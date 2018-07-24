Украинка пыталась пересечь границу по поддельному документу

В пункт пропуска «Юнаковка» в пешем порядке на выход в Россию прибыла гражданка Украины. Во время осуществления пограничного контроля женщина предоставила на паспортный контроль паспорт гражданина Украины, который вызвал сомнения у пограничного наряда относительно его действительности.
В дальнейшем по результатам проверки документа было установлено, что предъявленный гражданкой паспорт имеет признаки частичной подделки, на что указывает наличие фотографии неустановленного размера, а также отсутствие на ней конгревной печати.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 37-летнюю женщину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины. Кроме этого, в Сумской отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
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