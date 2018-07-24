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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54141

В Роменском районе прошли первые на Сумщине учебные сборы с отрядом теробороны

К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д.

«Одним из основных вопросов сегодня является вопрос обороны и территориальной целостности нашей страны. Украинская государственность столкнулась с серьезными вызовами современности. Российской Федерацией на Востоке нашей страны нагло применяется концепция нового способа ведения войны, - отметил замглавы облгосадминистрации Иван Боршош. - Одержать победу в этой войне возможно лишь при условии полной консолидации общества для достижения определенной цели, а цель - это территориальная целостность и готовность территориальных громад противостоять сепаратизму, проявлениям терроризма, а если потребуется и открытой агрессии».

По его словам, главные усилия власти всех уровней и военных направлены на создание действенной системы территориальной обороны, обеспечение надлежащей защиты населенных пунктов, территорий, где живут и работают жители области. Резервисты будут находиться не в зонах и районах проведения боевых действий, а защищать родной край.

«Нынешние однодневные обучения - это подготовка к 10-дневным учениям, которые пройдут с 28 сентября по 7 октября на Сумщине, - поделился начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко. - Основной целью учений является восстановление и совершенствование навыков личного состава для участия в современном бою с владением штатным оружием, осуществление слаживания взводов в определенной организационно-штатной структуре, их подготовку к выполнению боевых задач по назначению, определение реальности спланированных мероприятий».

После инструктажа все участники учений отправились на полигон Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в с. Гаи, где будут отрабатывать навыки, необходимые для обороны края в случае потенциальной опасности. Будут проведены занятия по огневой подготовке, тактической медицины, а также учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Общество Военные учения Роменский район Территориальная оборона
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