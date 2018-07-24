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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57103

В Ахтырке поймали кладбищенского вандала

Работники Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство в отношении 54-летнего мужчины, который ради бутылки водки и собственной наживы обворовывал могилы своих земляков.

Во время патрулирования города, около 6 утра, полицейские остановили подозрительного мужчину, который нес мешок с металлическими деталями. И не зря - во время проверки выяснилось, что ноша 54-летнего местного жителя не что иное, как детали могильной оградки.

«Установлено, что мужчина снял их на одном из захоронений на центральном городском кладбище, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - По его словам, он собирался сдать металл в пункт приема вторсырья, а деньги потратить на водку и продукты. Ранее задержанный уже имел неприятности с законом и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в частности - за кражи из дачных участков граждан и кражи металла».

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Правоохранители проверяют гражданина на причастность к подобным преступлениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кладбищенский вор Кража
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