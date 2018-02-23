В Сумах похоронят бойца, погибшего на Луганщине почти четыре года назад

В тот злосчастный день от артиллерийских ударов реактивных систем залпового огня «Смерч» с территории России погибли 17 военнослужащих этого боевого подразделения.
Однако похоронили только 16 из них. В результате длительных поисков были найдены фрагменты тела еще одного бойца, а уже во время ДНК-экспертиз выяснилось, что они принадлежали именно Александру Буйвалу.
В 10:00 на плацу 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады по ул. Г. Кондратьева, 165 состоится церемония прощания с Александром Буйвалом. Отсюда процессия двинется к Центральному кладбищу, где герой-сумчанин найдет свой последний покой рядом со своими боевыми побратимами на Аллее Славы.
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