Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу Впервые в Шостке состоится финал чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Чемпионат будет проходить три дня - с 31 августа по 2 сентября. Ареной волейбольных баталий станут площадки стадиона «Звезда». В финале за победу будут бороться 24 мужских и 16 женских команд. Призовой фонд чемпионата - 60 тыс. грн.