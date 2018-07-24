Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу

Чемпионат будет проходить три дня - с 31 августа по 2 сентября.
Ареной волейбольных баталий станут площадки стадиона «Звезда». В финале за победу будут бороться 24 мужских и 16 женских команд.
Призовой фонд чемпионата - 60 тыс. грн.
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