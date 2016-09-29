Сумские рынки и магазины проверят на фальсификат В Сумах создана рабочая группа по проведению мониторинга объектов розничной торговли и продовольственных рынков, расположенных на территории города.

Члены рабочей группы будут работать для того, чтобы защитить права потребителей и не допустить фальсифицированных продуктов питания в продажу.

В ее состав вошли заммэра Ольга Волошина, начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин, специалисты отдела торговли, быта и защиты прав потребителей, отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, а также правоохранители.

Рабочая группа будет работать до конца августа. За это время должны осуществить мониторинг объектов розничной торговли и продовольственных рынков, расположенных на территории города, выявить факты реализации фальсифицированного масла сливочного некоторыми предприятиями-производителями, которые в настоящее время не осуществляют производственной деятельности, принять меры, направленные на предотвращение реализации фальсифицированных продуктов питания и провести информационно-консультативную работу среди населения и субъектов хозяйствования в части разъяснения нормативно-правовых актов Украины при реализации продуктов питания.

Информация о результате работы рабочей группы до 1 сентября будет предоставлена городскому голове и Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области.