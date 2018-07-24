В Ахтырке асфальтный завод описали и опечатали в счет долгов Предприятие ООО «Південьдортех» незаконно занимало территорию, которая принадлежала ДП «Сумской облавтодор» ОАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» общей площадью 200 кв. м в городе Ахтырка.

Решение суда, выданное Хозяйственным судом Одесской области еще в ноябре прошлого года, которым обязано должника ООО «Південьдортех» освободить и вернуть имущество (площадку) общей площадью 200 кв. м ДП «Сумской облавтодор», с июля текущего года находилось на принудительном исполнении в органах юстиции Сумщины.

В связи с неисполнением решения суда в установленные законом сроки государственными исполнителями были применены меры принудительного характера. Поскольку ООО «Південьдортех» является должником еще по ряду исполнительных документов, находящихся на исполнении у исполнителей Одесской области, имущество, а именно - асфальтный завод в городе Ахтырка, описано и опломбировано в счет погашения финансовых обязательств.