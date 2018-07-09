Сумчан приглашают на консультации при назначении жилищной субсидии Как сообщают в гордепартаменте социальной защиты населения, на следующей неделе его специалисты будут проводить разъяснительные работы по назначению жилищной субсидии по месту работы и проживания граждан.

Сумчан будут ждать: 14 августа в 14:00 в помещении областной клинической стоматологической поликлиники по адресу: ул. Привокзальная, 29; в тот же день в 15:00 – в ООО «Комэнерго Сумы» по адресу: ул. Данила Галицкого, 39; на следующий день, 15 августа, в 14:00 в помещении областной клинической стоматологической поликлиники по адресу: ул. Герасима Кондратьева, 179.

А также 17 августа в 14:00 состоится очередной выезд «мобильного социального офиса» по адресу: пр-т Михаила Лушпы, 39/а.