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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40208

Сумчан приглашают на консультации при назначении жилищной субсидии

Как сообщают в гордепартаменте социальной защиты населения, на следующей неделе его специалисты будут проводить разъяснительные работы по назначению жилищной субсидии по месту работы и проживания граждан.

Сумчан будут ждать: 14 августа в 14:00 в помещении областной клинической стоматологической поликлиники по адресу: ул. Привокзальная, 29; в тот же день в 15:00 – в ООО «Комэнерго Сумы» по адресу: ул. Данила Галицкого, 39; на следующий день, 15 августа, в 14:00 в помещении областной клинической стоматологической поликлиники по адресу: ул. Герасима Кондратьева, 179.

А также 17 августа в 14:00 состоится очередной выезд «мобильного социального офиса» по адресу: пр-т Михаила Лушпы, 39/а.

Общество Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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