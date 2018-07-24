«Сумы» принимают дебютанта первой лиги (трансляция)

Игра 4-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдут на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.30.
После трех туров у «Сум» 6 очков и шестое место в турнирной таблице, у «Агробизнеса» 1 очко и 14-ое место.
Сегодня, 7 августа, в Федерации футбола Сумской области прошла жеребьевка полуфинальной стадии кубкового турнира....
Действующий «бронзовый» призер чемпионата Сумской области по футболу «Альянс» из Липовой Долины дебютировал в чемпионате Украины среди любительских команд....
5 августа в Харькове местный «Металлист 1925» принимал ПФК «Сумы» в рамках 3-го тура чемпионата Украины по футболу в первой...
4 августа прошли матчи ¼ финала кубка области по футболу....
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиге ПФК «Сумы» проведет в Харькове....