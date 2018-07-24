«Сумы» принимают дебютанта первой лиги (трансляция) Сегодня, 10 августа, ПФК «Сумы» сыграет с «Агробизнесом» из Волочиском.

Игра 4-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдут на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.30.

После трех туров у «Сум» 6 очков и шестое место в турнирной таблице, у «Агробизнеса» 1 очко и 14-ое место.