Шпионский груз задержали таможенника Сумщины на границе

В поезде сообщением «Москва-Львов-Ковель» гражданин Украины пытался перевезти через границу незадекларированные вещи. Во время таможенного досмотра вагона поезда работники Сумской таможни обнаружили скрытые среди личных вещей технические средства, имеющие признаки средств для негласного получения информации. Среди них были 6 брелоков и 4 авторучки со встроенными видеокамерами и микрофонами, а также соответствующие USB-переходники.
Своими действиями мужчина нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля. Сейчас предметы изъяты работниками таможни. На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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