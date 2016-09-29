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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02108

Сумские налоговики накрыли цех и склад фальсификата

В рамках уголовных производств прекращена деятельность подпольного цеха в г. Киеве по изготовлению алкогольных напитков, которые сбывались в Сумскую область.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области 9-10 августа 2018 года сотрудниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков, расположенного в городе Киеве, а также склад такой продукции. Сейчас идет обыск в цехе (нежилых помещениях), который арендуются у общества «Звездочет-1». Обыск склада завершено. В ходе этих следственных действий обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое производство подакцизной продукции, изъято около 16 тыс. литров алкогольных напитков, а также оборудование для их производства. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 6 млн гривен. Как установлено органом расследования, из указанных цеха и склада незаконно изготовленные алкогольные напитки сбывались в Сумскую область.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к совершению незаконной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Фальсификат
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