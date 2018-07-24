Берлин-2018: Владислав Малыхин не допрыгнул до финала В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Из сумчан сегодня стартовал только уроженец Шостки Владислав Малыхин. Рекордсмен Украины по прыжкам с шестом среди юношей (5,70 м) показал сегодня результат 5,51 м, чего не хватило для выхода в финал, куда отбираются 12 лучших спортсменов. Как и год назад на чемпионате мира в Лондоне наш земляк остановился в шаге от финала, пишет сайт ФАЛУ.

- И снова я в шаге от финала... - констатировал Владислав Малыхин, появившись в микст-зоне. - Но я рад результату и потому, что, несмотря на травму в начале сезона хотя бы с третьей попытки, но прыгнул на 5,51.

Мне не хватало тренера. Он бы точно помог мне прыгнуть выше и пройти в финал. Очень благодарен Марине Килипко (украинской прыгунье, которая была 8-ой в Берлине) за то, что она согласилась мне помогать и поддержала меня. К сожалению, я выполнил не все ее советы. Почему так произошло? Она говорила немного другими словами, чем мой тренер. Это нормально и в этом нет ничего удивительного. Но без Марины я бы, наверное, и 5,51 не преодолел сегодня.

- Вы начали квалификацию с «детских» 5,16 метров. Если бы не было столь сильного ветра, начинали бы так же рано?

- Нет, если бы не ветер, начал бы с 5,36. Но он был настолько сильным, что я и 5,16 чудом преодолел. Меня бросало из стороны в сторону, настолько сильно дуло, что даже в третьей попытке немного коснулся планки, но она, к счастью, устояла. Я уже прыгал боком, криво, лишь бы перелететь. А потом был момент, когда ветер вообще исчез. Это было как раз на 5,36. И я их с легкостью преодолел с первой попытки.

На 5,51 все началось по-новому. Во время выноса у меня шест отводило в сторону, и я не мог попасть в это «корыто». Когда попадал правильно и прямо, меня очень классно бросало. А когда немного в сторону, немного криво - меня, конечно, раскручивало.

Счесаны локти? Все та же причина. Так как ветер очень сильно задувал, я не доходил, падал прямо в ящик, пытался как-то затормозить себя и счесал локти с двух сторон. Но это не беда. Беда в том, что я снова в шаге от финала. Но в следующий раз точно хватит сил, и я все же вытащу этот финал.

- На этом сезон завершается или еще есть несколько турниров?

- Впереди еще несколько соревнований. В частности, 17 августа буду прыгать в Польше. Надеюсь улучшить свои результаты, потому что так прыгать - это не дело.