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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36205

В Сумах Супермен раздавал листовки о медреформе

Сегодня, 10 августа, в самом центре Сум развернулась акция, во время которой горожан информировали о том, где и как можно заключать договор с врачом.

Инициатором такого мероприятия выступил заммэра Максим Галицкий. По его словам, сработали совместно с городским отделом здравоохранения, специалисты которого также присоединились к акции.

Для того, чтобы информировать как можно большее количество горожан о необходимости подписания декларации с врачом на ул. Соборную вышли сам г-н Галицкий, депутат горсовета Юлия Левченко, представители профильного отдела и работник «Агенции промоции «Сумы», переодетый в супермена.

Они раздавали информационные листовки о том, в каких именно лечебных заведениях города можно заключить договор с врачом, как его выбрать и о том, что же будет входить в обязанности последнего после того, как декларация с ним будет подписано.

Общество Медреформа
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