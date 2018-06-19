В Сумах Супермен раздавал листовки о медреформе

Инициатором такого мероприятия выступил заммэра Максим Галицкий. По его словам, сработали совместно с городским отделом здравоохранения, специалисты которого также присоединились к акции.
Для того, чтобы информировать как можно большее количество горожан о необходимости подписания декларации с врачом на ул. Соборную вышли сам г-н Галицкий, депутат горсовета Юлия Левченко, представители профильного отдела и работник «Агенции промоции «Сумы», переодетый в супермена.
Они раздавали информационные листовки о том, в каких именно лечебных заведениях города можно заключить договор с врачом, как его выбрать и о том, что же будет входить в обязанности последнего после того, как декларация с ним будет подписано.
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