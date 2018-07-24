СМИ: Косинский может быть причастен к убийству Жука Начальник управления СБУ в Сумской области Владислав Косинский может быть причастен к организации убийства экс-депутата Сумского горсовета и бывшего директора департамента градостроительства Анатолия Жука.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Как пишет издание, генерал-майор Косинский имеет отношение к группе, которая сформировалась в областном центре и заинтересована в земельных участках покойного Жука.

«Несколько лет подряд Жук «разруливал» вопросы застройки и выделения земельных участков — которыми он и разжился. Кому могут понадобиться активы покойного?... Такая группировка в Сумах есть. Она включает в себя начальника областного СБУ Владислава Косинского, одного из организаторов репрессий против майдановцев», – говорится в сообщении.

Кроме Косинского, как утверждается в публикации, в группировку входят нардеп-регионал Игорь Молоток, которого называют бизнес-партнером Александра Януковича, Юрий Чмырь – бывший замглавы АП Януковича, а также зампрокурора области Сергей Маслюк, пойманный Генеральной инспекций ГПУ на подделке документов.

«Все вместе они занимаются контрабандой сигарет через Сумскую границу, дерибанят бюджет на казенных подрядах, курируют незаконную добычу нефти на стыке Сумской, Черниговской и Полтавской областей. А в последнее время заинтересовались застройкой в областном центре. Для чего им крайне нужны земельные участки Жука», – утверждается в статье «Обозревателя».

Напомним, что экс-депутат Сумского горсовета Анатолий Жук был застрелен 2 августа из пистолета в своем доме в Сумах. Преступник не найден. Через несколько дней после убийства бесследно исчезли жена и дочь покойного.