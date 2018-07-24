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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:26116

«Сумы» взяли всего очко в матче с аутсайдером

10 августа на «Юбилейном» ПФК «Сумы» принимал новичка первой лиги «Агробизнес» из Волочиска, который за три тура так и не смог забить хотя бы гол.

Поединок более уверенно начали подопечные Сергея Золотницкого, которые владели мячом и создавали моменты. Уже в дебюте возник супер-шанс у ворот гостей, но после розыгрыша штрафного Вадим Бовтрук позволил голкиперу отбить мяч, посланный из убойной позиции. Опасность у ворот «Сум» возникала преимущественно после стандартов. Собственно, к голу гостей тоже привела череда угловых. Две подачи кряду с угла поля, атака вторым темпом и Арсен Слотюк на 30-й минуте в падении головой посылает мяч в сетку. В первом тайме голевых событий больше не случилось.

Уже в дебюте второй половины «Агробизнес» мог удваивать свое преимущество. Но Богдан Семенец, оставшись наедине с углом ворот, не сумел попасть в створ после прострела справа. В дальнейшем «Сумы» перехватили инициативу, но, как и до перерыва их владение мячом редко приводило к опасным моментам. Тем не менее, Ростислав Тарануха на 79-ой минуте сумел сравнять счет точным ударом под перекладину с острого угла.

Последние минуты прошли в обоюдных атаках. Но было заметно, что именно хозяева больше хотят вырвать все-таки три очка. К их разочарованию, табло после финального свистка судьи так и продолжило отсвечивать одинаковые цифры — 1:1.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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