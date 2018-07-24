Берлин-2018: Инна Кашина в десятке В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сегодня, 11 августа, на дистанцию 20 км вышли ходоки. Лучшей среди украинок была сумчанка Инна Кашина, которая показала время 1:29:16, - это седьмой результат. Выиграла заход испанка Мария Перес – 1:26:36.

Пока на счету украинцев 6 медалей – по 2 золотые, серебряные и бронзовые – это 7-ое командное место. Первые немцы – 3-6-4.