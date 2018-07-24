Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33123

Берлин-2018: Инна Кашина в десятке

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сегодня, 11 августа, на дистанцию 20 км вышли ходоки. Лучшей среди украинок была сумчанка Инна Кашина, которая показала время 1:29:16, - это седьмой результат. Выиграла заход испанка Мария Перес – 1:26:36.

Пока на счету украинцев 6 медалей – по 2 золотые, серебряные и бронзовые – это 7-ое командное место. Первые немцы – 3-6-4.

Спорт Легкая атлетика
view counter

По тематике

Берлин-2018: Владислав Малыхин не допрыгнул до финала
Вчера 17:24

Берлин-2018: Владислав Малыхин не допрыгнул до финала

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике....

09.08.2018 15:18

Берлин-2018: что принесло утро четверга для сумчан

Сегодня утром на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине выступал только один сумчанин....

09.08.2018 12:13

Берлин-2018: неудачи сумских легкоатлетов

Вечерняя сессия 8 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике, который продолжается в Берлине, не принесла радости сумским болельщикам....

Берлин-2018: сумские легкоатлеты вылетают
08.08.2018 16:13

Берлин-2018: сумские легкоатлеты вылетают

В среду, 8 августа, в утренней сессии чемпионата Европы по легкой атлетике выступало девять украинцев. И только одной нашей атлетке...

Берлин-2018: как сумчане выступают на чемпионате Европы
07.08.2018 16:11

Берлин-2018: как сумчане выступают на чемпионате Европы

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике....

Новости

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
Сумские хоккеистки взяли реванш у полек
Сегодня 17:51
Депутаты проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ
Сегодня 17:27
На Сумщине охотник застрелил двух соседских собак
Сегодня 16:50
Сумской студент - бронзовый призер турнира «Гран-при» по дзюдо
Сегодня 16:41
Берлин-2018: Инна Кашина в десятке
Сегодня 16:33
«Сумы» взяли всего очко в матче с аутсайдером
Вчера 22:26
В Шостке женщина перечислила интернет-аферистам более 20 тысяч гривен
Вчера 19:31
СМИ: Косинский может быть причастен к убийству Жука
Вчера 19:22
В Ахтырке асфальтный завод описали и опечатали в счет долгов
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.