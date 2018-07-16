Сумской студент - бронзовый призер турнира «Гран-при» по дзюдо

Турнир начался для спортсмена с побед над Себастьяном Пересом из Чили, который в 2018 году имеет две бронзовых награды «Panamerican Open», и Себастьяном Сейдлемом из Германии, который в феврале стал третьим на турнире «Grand Slam» в Париже.
Затем Богдан в дополнительное время одолел Торнике Наглиашвили, обладателя «золота» и «серебра» Кубков Европы-2018. Но впоследствии уступил будущему победителю соревнований Кензо Тагави из Японии. В поединке за выход в малый финал Ядов был сильнее ирландца Натана Бернса. В поединке за третье место дзюдоист взял верх над Ярина Менагедом с Израиля в схватке, которая длилась меньше трех минут.
Это первая медаль дзюдоиста на соревнованиях такого ранга, до этого были награды на чемпионате Европы-2015 среди юниоров («серебро»), Кубке Европы среди юниоров (две «бронзы») и Кубках Европы среди взрослых («золото» и «бронза»).
Другие украинцы, которые выступали в пятницу, в зачетные семерки не пробились.
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