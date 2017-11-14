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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50159

На Сумщине охотник застрелил двух соседских собак

На Сумщине полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

В Недригайловское отделение полиции обратились жители с. Хоружевка с сообщением о том, что один из местных жителей пострелял их собак и выбросил мертвые тела животных в колодец.

Чтобы проверить информацию, на место была направлена следственно-оперативная группа полиции, которая по приезду выявила  46-летнего местного охотника, которого обвиняют в убийстве животных.

«В содеянном мужчина признается, - комментирует события Константин Заика, начальник Недригайловского отделения полиции. - Объясняет свой поступок тем, что собаки в последнее время начали бегать по селу и воровать птицу. Однако в полицию таких обращений от жителей села не поступало. Сейчас ружье, из которого он стрелял, правоохранители изъяли и направили на исследование, а также назначили ряд экспертиз, по которым и будет принято соответствующее решение».

Работники полиции общаются с очевидцами случившегося, а также с самим мужчиной, который сейчас дает показания следователям. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 «Жестокое обращение с животными», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Жестокое обращение
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