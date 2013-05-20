На Сумщине иностранцы нарушают закон Полицейские Сумщины обнаружили четырех иностранцев, привлеченных к административной и уголовной ответственности.

В ходе общегосударственных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, к совершению которых причастны граждане других государств, а также на выявление лиц без гражданства, нелегально находящихся на территории нашей страны и нарушают Закон, полицейские разоблачили четырех иностранцев.

35-летнего мужчину обнаружили в одном из сел Великаписаревского района в частном домохозяйстве, у которого во время проверки документов оказалось, что последние отметки о праве пребывания в Украине были осуществлены четыре года назад. В Украину, по его словам, он приехал навестить родственников, но решил здесь и остаться. Нигде не работал и перебивался временными заработками. И хотя ему ранее предоставляли сроки для добровольного оставления страны, возвращаться в страну происхождения он не собирался. Кроме того, во время поверхностного осмотра у него в карманах полицейские нашли сверток с марихуаной, которую, заверил он, хранил для собственного употребления. Изъятое направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.

Еще двух нарушителей великописаревские полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения, на которых составили два админпротокола по ч.5 ст.121 КУоАП «Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами».

А в Середина-Буде правоохранители обнаружили 56-летнего мужчину, гражданина другой страны без документов, который уже длительное время проживает в Украине, злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего обратился к кражам. Его обвиняют в похищении с кладбища металлических уголков, которые, признался он, украл и сдал в пункт приема металлолома. Работники миграционной службы в отношении него составили протокол по ч.1 ст.203 «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины» Кодекса Украины об административных правонарушениях, а полицейские открыли в отношении него уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.