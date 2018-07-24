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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13203

На Сумщине вернули долг сувенирной купюрой

В Середина-Буде участковый разыскал 38-летнего мужчину, который обманул местную пенсионерку.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что односельчанин взял у нее продукты питания в долг, за которые обещал позже рассчитаться, а когда принес деньги, они оказались ненастоящими.

«В тот же день участковый разыскал подозреваемого, - комментирует Сергей Титенко, и.о. начальника Середина-Будского отделение полиции. - Злоумышленнику 38 лет, недавно вернулся из мест лишения свободы за совершение имущественных преступлений. И хотя сначала подозреваемый рассказывал полицейским, что просто перепутал купюры, потом признался, что решил обмануть пенсионерку и таким образом заработать. Он отдал женщине 500 гривен с надписью «Сувенир», которую заявительница не сразу заметила, получив при этом 300 гривен сдачи настоящими деньгами».

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф, арест или ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Середина-Буда
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