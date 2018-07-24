В Шостке поймали веловора Находясь на испытательном сроке за совершенные кражи, 30-летний шосткинец совершил очередное преступление - обокрал подвальное помещение многоэтажки.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в ее подвал и украл оттуда велосипед.

«Злоумышленник разоблачили сотрудники криминальной полиции, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Во время проверки ранее судимых они установили причастность к краже 30-летнего мужчины. В содеянном он сознался и рассказал, что похищенный транспорт продал своему знакомому, а деньги потратил на собственные нужды».

Полицейские нашли, изъяли и вернули владелице похищенній у нее велосипед. А в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», направленное в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.