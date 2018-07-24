Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49153

В Шостке поймали веловора

Находясь на испытательном сроке за совершенные кражи, 30-летний шосткинец совершил очередное преступление - обокрал подвальное помещение многоэтажки.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в ее подвал и украл оттуда велосипед.

«Злоумышленник разоблачили сотрудники криминальной полиции, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Во время проверки ранее судимых они установили причастность к краже 30-летнего мужчины. В содеянном он сознался и рассказал, что похищенный транспорт продал своему знакомому, а деньги потратил на собственные нужды».

Полицейские нашли, изъяли и вернули владелице похищенній у нее велосипед. А в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», направленное в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Кража велосипеда Шостка
view counter

По тематике

В результате аварии пострадала 54-летняя велосипедистка
Сегодня 10:31

В результате аварии пострадала 54-летняя велосипедистка

В Шостке 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на велосипедистку....

11.08.2018 17:27

Депутаты проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ

10 августа состоялось заседание XIX сессии городского совета, в ходе которой было принято важное решение, касающееся вопроса теплообеспечения города....

10.08.2018 19:31

В Шостке женщина перечислила интернет-аферистам более 20 тысяч гривен

Женщина решила воспользоваться выгодным предложением, найденным в Интернете, и перечислила полную предоплату за понравившиеся телевизоры. В результате своей чрезмерной доверчивости...

10.08.2018 17:10

На Сумщине бывшие работники украли у фермера поросят

В фермерском хозяйстве в Ямпольский районе украли поросят. Ущерб составил 3000 грн....

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу
10.08.2018 15:42

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу

Впервые в Шостке состоится финал чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.