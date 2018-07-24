В результате аварии пострадала 54-летняя велосипедистка В Шостке 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на велосипедистку.

Происшествие произошло в Шостке, на перекрестке улиц Мира и Марата. Там 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ 21099, при повороте налево, совершила наезд на велосипедистку, которая двигалась во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия, 54-летняя жительница Шостки получила перелом левой руки и была доставлена в больницу на «скорой».

По словам водительницы автомобиля, она отвлеклась от управления авто и вовремя не увидела велосипедистку. По предварительным данным обе участницы аварии были трезвы.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Работники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения, быть максимально осторожными на дороге, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.