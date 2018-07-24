Депутаты проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ 10 августа состоялось заседание XIX сессии городского совета, в ходе которой было принято важное решение, касающееся вопроса теплообеспечения города.

В частности, депутаты городского совета проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ с ШП «Харьковэнергоремонт», пишет Шостка.info.

Как проинформировала специалист отдела коммунальной собственности, дебиторская задолженность по предприятию составляет 104, 5 млн. грн, куда входят долги населения, задолженность государства по льготам и субсидиям, задолженность ГП «Энергорынок» за электроэнергию. Кредиторская задолженность предприятия перед «Нафтогазом» составляет – 74,4 млн. грн.

Депутаты поинтересовалась, почему арендаторы намерены передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

— Підприємство «Харківенергоремонт» орендує цілісній майновий комплекс по виробництву та постачанню теплової та електричної енергії протягом 11 років. До цього часу ми добросовісно виконували свої обов’язки. У квітні ми звернулись з листом до міського голови з проханням про дострокове припинення договору оренди, оскільки з ряду причин стали не в змозі виконувати взяті забов’язання. В 2017 році чистий збиток підприємства склав 15 млн. грн. Чому так вийшло? З одного боку зробили гарне діло – встановили лічильники теплової енергії. В тарифі втрати були закладені по нормативам на рівні 13 %, фактично ж вони становлять 20%. Збитки по гарячій воді – 11, 5 млн. грн, оскільки до споживача доходить тільки половина того, що ми постачаємо. Причин цьому багато — втручання у роботу лічильників, невідповідність кількості прописаних у помешканнях і фактично проживаючих, значне підвищення ціни на газ при незмінних тарифах і т.д., — проинформировал директор Шосткинской ТЭЦ Николай Будашный.

Также среди причин названа деструктивная политика НКРЭКП, которая не дает возможности тепловикам развиваться.

Депутат горсовета Андрей Кочаток, комментируя ситуацию, отметил, что не припомнит, чтобы в свое время ТЭЦ передавалась в аренду с долгами.

Мэр города Николай Нога сообщил, что тогда частично долги также были.

Городской голова провел параллели со столицей, где сложилась аналогичная ситуация и передача ТЭЦ в коммунальную собственность длится уже более года.

После продолжительных дискуссий, депутаты все же проголосовали за расторжение договора с предприятием «Харьковэнергоремонт» и создание коммунального предприятия «Энергопром», которое будет отвечать за теплоснабжение города.