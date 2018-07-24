Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27128

Депутаты проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ

10 августа состоялось заседание XIX сессии городского совета, в ходе которой было принято важное решение, касающееся вопроса теплообеспечения города.

В частности, депутаты городского совета проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ с ШП «Харьковэнергоремонт», пишет Шостка.info.

Как проинформировала специалист отдела коммунальной собственности, дебиторская задолженность по предприятию составляет 104, 5 млн. грн, куда входят долги населения, задолженность государства по льготам и субсидиям, задолженность ГП «Энергорынок» за электроэнергию. Кредиторская задолженность предприятия перед «Нафтогазом» составляет – 74,4 млн. грн.

Депутаты поинтересовалась, почему арендаторы намерены передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

— Підприємство «Харківенергоремонт» орендує цілісній майновий комплекс по виробництву та постачанню теплової та електричної енергії протягом 11 років. До цього часу ми добросовісно виконували свої обов’язки. У квітні ми звернулись з листом до міського голови з проханням про дострокове припинення договору оренди, оскільки з ряду причин стали не в змозі виконувати взяті забов’язання. В 2017 році чистий збиток підприємства склав 15 млн. грн. Чому так вийшло? З одного боку зробили гарне діло – встановили лічильники теплової енергії. В тарифі втрати були закладені по нормативам на рівні 13 %, фактично ж вони становлять 20%. Збитки по гарячій воді – 11, 5 млн. грн, оскільки до споживача доходить тільки половина того, що ми постачаємо. Причин цьому багато — втручання у роботу лічильників, невідповідність кількості прописаних у помешканнях і фактично проживаючих, значне підвищення ціни на газ при незмінних тарифах і т.д., — проинформировал директор Шосткинской ТЭЦ Николай Будашный.

Также среди причин названа деструктивная политика НКРЭКП, которая не дает возможности тепловикам развиваться.

Депутат горсовета Андрей Кочаток, комментируя ситуацию, отметил, что не припомнит, чтобы в свое время ТЭЦ передавалась в аренду с долгами.

Мэр города Николай Нога сообщил, что тогда частично долги также были.

Городской голова провел параллели со столицей, где сложилась аналогичная ситуация и передача ТЭЦ в коммунальную собственность длится уже более года.

После продолжительных дискуссий, депутаты все же проголосовали за расторжение договора с предприятием «Харьковэнергоремонт» и создание коммунального предприятия «Энергопром», которое будет отвечать за теплоснабжение города.

Общество Шостка Шосткинская ТЭЦ
view counter

По тематике

Вчера 19:31

В Шостке женщина перечислила интернет-аферистам более 20 тысяч гривен

Женщина решила воспользоваться выгодным предложением, найденным в Интернете, и перечислила полную предоплату за понравившиеся телевизоры. В результате своей чрезмерной доверчивости...

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу
Вчера 15:42

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу

Впервые в Шостке состоится финал чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд....

Вчера 14:35

Домашняя ссора закончилась смертью

Смертью 52-летнего жителя Шосткинского района закончилась очередная домашняя ссора....

09.08.2018 17:30

Полиция задержала разбойника, напавшего на магазин

Происшествие произошло в Шостке в начале апреля. Неизвестный мужчина перед закрытием магазина зашел в торговый зал и, угрожая продавщице ножом,...

08.08.2018 14:04

Две жительницы Шостки стали жертвами интернет-мошенничества

Более 10 тысяч гривен потеряли женщины, пытаясь приобрести через Интернет по привлекательной цене понравившийся товар....

Новости

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
Сумские хоккеистки взяли реванш у полек
Сегодня 17:51
Депутаты проголосовали за расторжение договора аренды Шосткинской ТЭЦ
Сегодня 17:27
На Сумщине охотник застрелил двух соседских собак
Сегодня 16:50
Сумской студент - бронзовый призер турнира «Гран-при» по дзюдо
Сегодня 16:41
Берлин-2018: Инна Кашина в десятке
Сегодня 16:33
«Сумы» взяли всего очко в матче с аутсайдером
Вчера 22:26
В Шостке женщина перечислила интернет-аферистам более 20 тысяч гривен
Вчера 19:31
СМИ: Косинский может быть причастен к убийству Жука
Вчера 19:22
В Ахтырке асфальтный завод описали и опечатали в счет долгов
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.